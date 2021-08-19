МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке пенсионерка украла забытый на прилавке магазина кошелёк

В Дудинке пенсионерка украла забытый на прилавке магазина кошелёк

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В Дудинке пенсионерка украла забытый на прилавке магазина кошелёк

Таймырские дознаватели сообщают, что в кошельке было более 26 тысяч рублей.

В Дудинке пенсионерка украла забытый на прилавке магазина кошелёк

Жительница Дудинки обратилась в полицию с заявлением о краже кошелька, в котором находилась немалая сумма. Во время разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, что кошелёк потерпевшая забыла на прилавке магазина. Этим позднее и воспользовалась пенсионерка. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она забрала кошелёк и скрылась. В течение нескольких часов правоохранители установили личность подозреваемой и задержали её. При обыске кошелёк был найден, но в нём не хватало части денег. Как утверждает виновная, средства она потратила на покупку продуктов и алкоголя.

Сотрудники полиции возбудили против злоумышленницы уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке в органы внутренних дел.

Фото из открытых источников
19 августа в 12:08 400
кражаДудинка
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