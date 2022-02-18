В Дудинке планируют построить этнопарк «Таймыр. Легенды тундры»

Заказчик — местный муниципальный спортивный комплекс повторно разместил объявление о конкурсе на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 101 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены с 21 мая по 1 ноября текущего года. Заявки принимаются до 28 февраля, подвести итоги планируют 3 марта 2022 года.

Подрядчику предстоит благоустроить 30 гектаров земли на правом берегу Енисея (в районе бывшего гидропорта). На территории планируется разместить качели, вигвам, беседки, уличные диваны и скамейки, а также полосы препятствий, верёвочный городок и другие игровые конструкции.

В дальнейшем на местности планируют разместить круглогодичную базу отдыха, оленью ферму, мобильный контактный зоопарк и лодочную станцию, а также организовать туристические маршруты. Кроме того, для путешественников будут проводить кулинарные мастер-классы по кухне народов Крайнего Севера.

Напомним, идея строительства самого большого этнопарка на Таймыре появилась ещё в прошлом году. И этот конкурс уже второй. По итогам первого никто из подрядчиков так и не решился взяться за реализацию проекта.