В Дудинке погибла женщина, упав с дебаркадера

По данным ведомства, 26 октября в СК поступило сообщение о том, что на берегу Енисея прохожие нашли тело женщины без признаков жизни. Во время следствия было установлено, что около часа ночи того же дня 34-летняя женщина вместе со своим приятелем приехали на пассажирский причал в Дудинку. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, попросила приятеля сфотографировать её на фоне реки и грузовых кранов с иллюминацией на её мобильный телефон. Во время фотографирования женщина, находясь около края причала, запнулась о бордюр и упала в воду с высоты более четырёх метров. Мужчина попытался обнаружить женщину в воде, но так как было темно, помочь он ей не смог. Мужчина тут же обратился за помощью в полицию и вызвал спасателей.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.