В Дудинке появится Молодёжный совет

На ежегодном молодёжном форуме «Твоё время», который организует Молодёжный парламент Норильска, в 2020 году было принято решение создать в Дудинке молодёжный коллегиальный орган, который будет обеспечивать взаимодействие органов местного самоуправления с молодёжью, молодёжными организациями в рамках реализации молодёжной политики, привлечение молодых граждан к решению социально-экономических, общественно-политических вопросов города Дудинки. Но из-за пандемии работа по созданию Молодёжного совета началась лишь в январе текущего года.

Норильчан принимали заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Татьяна Друппова, начальник управления по делам молодёжи и семейной политики администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Александр Диженко и главный специалист — Юлия Чернозиппуникова, директор Молодёжного центра Дудинки Екатерина Красникова и активная молодёжь города.

В ходе беседы представители Молодёжного парламента Норильска привели примеры и рассказали о том, как у них построена работа - как осуществляется документооборот, как осуществляется поддержка молодых активистов, как происходит взаимодействие с краевыми коллегами и представил работу членов комитета на северной территории и другое.

Встреча прошла очень плодотворно. Было решено не откладывать дела и незамедлительно начать подготовку к созданию Молодёжного совета при главе города Дудинки.

«Я увидел, с каким интересом молодёжь восприняла эту новость, и только со временем стало приходить осознание того, в сколь значимом историческом событии я имел честь участвовать. Работа по подготовке к созданию Молодёжного совета идёт полным ходом, очень радует, что в подготовке одной большой командой включились все крупные молодёжные и студенческие организации. Думаю, что такая совместная работа будет приносить пользу городу и станет полезным опытом совместной позитивной работы», — отметил депутат Норильского городского Совета Геннадий Енчик.