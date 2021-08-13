В Дудинке прошёл III молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра
В Дудинке прошёл III молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра
В форуме приняли участие депутат Законодательного собрания Красноярского края Валерий Вэнго, заместитель главы Таймыра по финансовым и экономическим вопросам - начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг Натэла Скобеева, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев, а также руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля» Анфиса Никифорова.
Вступительную речь произнёс Валерий Вэнго. Он пожелал молодым людям стремиться к высоким достижениям, не бояться идти к своей цели, и отметил, что совсем скоро наступит время, когда активная молодежь Таймыра сменит старшее поколение на поприще общественной работы по защите прав и интересов своих земляков и в деле сохранения традиций, культуры и языка коренных народов.
Для участия в форуме молодёжь съехалась из разных уголков России: Таймыра, Ханты-Мансийского автономного округа, Эвенкии, городов Туруханска, Красноярска и Санкт-Петербурга. Собравшиеся обсудили малое и среднее предпринимательство, туризм, а также цифровизацию и IT-технологии. Для них была организована культурная программа, во время которой был проведён традиционный обряд «Гостеприимство земли Дудинской». Кроме того, гости познакомились с декоративно-прикладным творчеством, бытом и укладом жизни таймырских кочевников.