В Дудинке прошёл III молодёжный форум коренных малочисленных народов Таймыра

Вступительную речь произнёс Валерий Вэнго. Он пожелал молодым людям стремиться к высоким достижениям, не бояться идти к своей цели, и отметил, что совсем скоро наступит время, когда активная молодежь Таймыра сменит старшее поколение на поприще общественной работы по защите прав и интересов своих земляков и в деле сохранения традиций, культуры и языка коренных народов.

Для участия в форуме молодёжь съехалась из разных уголков России: Таймыра, Ханты-Мансийского автономного округа, Эвенкии, городов Туруханска, Красноярска и Санкт-Петербурга. Собравшиеся обсудили малое и среднее предпринимательство, туризм, а также цифровизацию и IT-технологии. Для них была организована культурная программа, во время которой был проведён традиционный обряд «Гостеприимство земли Дудинской». Кроме того, гости познакомились с декоративно-прикладным творчеством, бытом и укладом жизни таймырских кочевников.