В Дудинке прошла делова игра «Перспектива»

Тренинги проходят в рамках социального проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика», победившего в конкурсе Фонда президентских грантов, и городского профориентационного марафона «Мир профессий будущего».

Тренер-консультант по личному и организационному развитию Константин Бороздин рассказал юным северянам о перспективах, которые открываются перед человеком, стремящимся к профессиональному развитию. Стать успешным мечтает каждый, но для этого необходимо осознанно подходить к выбору профессии и грамотно выстраивать свой профессиональный путь, считает он.

Школьники были разделены на команды. В первую очередь в ходе тренинга была разобрана формула «Хочу – Могу – Надо». Примеряя её на себя, ребята определили свои интересы и желания, навыки и знания, добавили требования современного общества и попытались совместить правила выбора профессии. Затем каждая команда искала решения для профессионального развития трёх персонажей: школьника, студента и молодого специалиста. У каждого из них были свои цели, мотивы и способности. Деловая игра помогла дудинским школьникам оценить свои особенности и понять, что нужно для выстраивания успешного будущего.

Как отметил Константин Бороздин, заложенные в игре знания принесут плоды в будущем.

Организатором проекта «Гражданский университет «Красноярская Арктика» является Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика». Среди партнёров проекта – администрация муниципального района, информационный методический центр, компания «Норникель», «Мастерра», экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), Агентство развития Норильска и Норильский государственный индустриальный институт. Учредителем профориентационного марафона выступило управление образования администрации Таймырского муниципального района.