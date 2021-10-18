МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке прошли дебаты между Молодёжным парламентом Норильска и Молодёжным советом при главе Таймыра

В Дудинке прошли дебаты между Молодёжным парламентом Норильска и Молодёжным советом при главе Таймыра

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В Дудинке прошли дебаты между Молодёжным парламентом Норильска и Молодёжным советом при главе Таймыра

Дебаты состоялись 15 октября в рамках проекта Молодёжного парламента Красноярского края «Сибирская Лига Дебатов».

В Дудинке прошли дебаты между Молодёжным парламентом Норильска и Молодёжным советом при главе ТаймыраВ Дудинке прошли дебаты между Молодёжным парламентом Норильска и Молодёжным советом при главе ТаймыраВ Дудинке прошли дебаты между Молодёжным парламентом Норильска и Молодёжным советом при главе Таймыра

Тема дискуссии - должны ли молодые люди иметь возможность представлять свои интересы в органах власти? Мнения на этот счёт разделились: норильский Молодёжный парламент занял позицию против, опираясь на живые примеры. А вот оппоненты придерживались противоположного мнения. Они основывались на данных статистики и социальных опросов.

Оценивало выступления команд компетентное жюри: заместитель председателя комитета Молодёжного парламента Красноярского края по делам Севера и коренных малочисленных народов Денис Коваль, начальник управления по делам молодёжи, семейной политики и спорта администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Александра Диженко и главный специалист управления Юлия Чернозипунникова.

По итогам дебатов жюри не смогло определить безоговорочного победителя – результатом дискуссии стала ничья.

Стороны договорились о выстраивании совместной работы, проработали форматы последующих мероприятий и обсудили вопросы по совместной реализации форума «Молодёжь Севера», который пройдёт в Норильске во второй раз.

18 октября в 14:04 600
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