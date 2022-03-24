В Дудинке состоится ремесленный форум

Событие объединит сразу несколько инициатив Таймырского Дома народного творчества, который получил на их реализацию соответствующие гранты. Проект «Алтын уус» (в переводе с долганского — золотой мастер) победил в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Он направлен на организацию деятельности творческих мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Таймырские ремесла» — обладатель президентского гранта. Проект Союза хранителей этнокультурных традиций Таймыра поддержан краевой программой «Партнёрство», он направлен на развитие индустрии этнических сувениров.

По словам организаторов, народные умельцы не только продемонстрируют свои таланты, но и научатся реализовывать свою продукцию. В общий творческий процесс будут интегрированы и мастера с ограниченными возможностями здоровья.