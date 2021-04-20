В Дудинке состоялось награждение победителей грантового конкурса «Мир Таймыра»

Этот конкурс является важным компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Он проводится впервые, организован для поддержки социально значимых инициатив некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Таймыра, семейных (родовых) общин, государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных и действующих на территории арктического полуострова.

Общественные инициативы победителей конкурса нацелены на решение самых разных социальных вопросов: возрождение национальных языков, формирование экологической культуры и проведение экологических акций, развитие инфраструктуры в посёлках Таймыра, сохранение исторической памяти, поддержка одарённых детей, развитие национальных видов спорта и т. д.

Из четырёх направлений конкурса больше всего заявок поступило по номинации «Идеи Таймыра». Здесь победу одержали 17 проектов на общую сумму 15,5 млн руб.

Больше всего требовалось средств на проект «Этнопарк «Тыяха», подготовленный семейной (родовой) общиной коренных малочисленных народов севера «Тыяха» (4,5 млн руб.) по номинации «Возможности Таймыра». Её команда планирует завершить строительство этноэкологического поселения, где будут представлены предметы быта и культуры коренных малочисленных народов полуострова Таймыр.

Эксперты конкурса отметили высокий уровень подготовки и проработанности большей части проектных заявок: с участниками конкурса в течение двух месяцев работали консультанты и эксперты.

«Этот конкурс — уникальная возможность получить финансирование на поддержку своих идей и инициатив, — отметила Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». — Причём проводился он только на Таймыре, единственной территории присутствия предприятий компании. Тем не менее он получился масштабным. И участники использовали его по полной программе. Мы получили много заявок, и очень трудно было определить победителей. И тем более заслуженной является эта победа. Все проекты получили очень высокую оценку, и я не сомневаюсь, что команды справятся и с их воплощением в жизнь, и с отчётностью и грамотно распорядятся средствами гранта. Благодаря этой поддержке «Норникеля» на территории возникнут новые этнические, спортивные площадки, пройдут культурные фестивали, экологические акции, возникнут творческие и ремесленные мастерские, и всё это будет работать на пользу жителей и гостей Таймыра. От всей души желаю вам удачи, успехов в реализации идей».

Значимость конкурса для развития и продвижения территории отметил и Николай Маймаго, заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства: «Хочу выразить свою благодарность не только как представитель администрации района, но и как представитель КМНС. Эта программа даёт возможность реализовать свои идеи, и я вижу, как у участников конкурса горят глаза. Спасибо компании «Норникель». Я уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше. Конкурсанты проделали большую работу, желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в этом направлении и участвовать в других программах».