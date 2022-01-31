В Дудинке состоялся форум «Твоё время»

Напомним, указом президента 2022-й объявлен Годом культурного наследия. Депутат Норильского городского Совета Владимир Фролочкин уверен, что для приобщения молодёжи Таймыра к искусству коренных малочисленных народов Севера необходимо, чтобы молодые люди оставались жить и работать в поселениях Таймыра. Только в этом случае уникальная культура будет передаваться из поколения в поколение.

На пленарном заседании форума одной из основных тем стало патриотическое воспитание подрастающего поколения. Депутат Норильского горсовета Валерий Шабурин рассказал о негативном влиянии Запада на нашу молодёжь, он считает, что необходимо как можно чаще проводить мероприятия, направленные на патриотическое воспитание: «Мы открыли музеи боевой славы в каждом районе Норильска, для того чтобы рассказывать об истории нашего города, региона и страны. Я уверен, что это только начало новой вехи патриотического воспитания в Заполярье».

Председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Молодёжного парламента Красноярского края Владислав Завгородний поделился планами: «Мы будем работать над реализацией совместных мероприятий с Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом, чтобы наше представительство Крайнего Севера и его возможности росли».

Молодёжь Арктической зоны России рассматривается как самая инициативная, динамичная и предприимчивая часть населения, у которой есть желание создавать новое, искать наиболее успешные пути решения. Таймырское молодёжное движение в этом году приняли в Молодёжную ассамблею народов России «Мы — россияне».

На форуме одновременно действовали несколько образовательных площадок, на которых молодёжь красноярской Арктики познакомилась с принципами создания успешной команды, генерации идей и искусством построения образов в фотографии.

Планируется, что мероприятие станет традиционным.

Партнёрами форума выступили: Молодёжный парламент Норильска, Молодёжный совет при главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, молодёжные центры Норильска и Дудинки, норильское и таймырское отделения партии «Единая Россия» и ВОО «Молодая гвардия», Молодёжная ассамблея народов Таймыра, региональное отделение Молодёжной ассамблеи народов России «Мы – россияне» и «FabLab-Норильск».