В Дудинке создаётся гражданский университет «Красноярская Арктика»

Ремонтные работы в будущем университете «Красноярская Арктика» уже начались. Здесь будут проходить лекции, тренинги и другие мероприятия для старшеклассников, которые научат их навыкам социального проектирования, тимбилдинга и кросс-функционального взаимодействия, помогут выбрать профессию, стать востребованными специалистами и построить в будущем успешную карьеру. В дальнейшем новое общественное пространство станет площадкой для диалога сторон, заинтересованных в развитии Таймыра и Арктики.

Проект стартовал около четырёх месяцев назад и рассчитан до конца 2021 года. Организатором выступает Таймырский местный Фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика». Среди партнёров: администрация Таймыра, Проектный офис развития Арктики (ПОРА), Агентство развития Норильска, Норильский государственный индустриальный институт, Информационный методический центр, компания «Мастерра».