В Дудинке стартовал новый учебно-творческий сезон для слушателей народного университета «Активное долголетие»

Первая встреча участников состоялась в кинодосуговом центре «Арктика». Для представителей старшего поколения Ольга Сундукова провела увлекательную интерактивную игру по фильмам советского кино. Солистки КДЦ «Арктика» и Городского центра народного творчества Анастасия Мишке и Марианна Тетерина исполнили для участников мероприятия красивые музыкальные композиции.

Обучение будет проходить до апреля. Для участников подготовлен факультет «Информация и право», куда входят лекции «Правового кафе» с юристом центра, лекции по финансовой грамотности, курсы по обучению компьютерной грамотности. По факультету «Культура и искусство» занятия проходят на базе Центра социального обслуживания населения «Таймырский», а также у партнёров университета, в числе которых Таймырский краеведческий музей, городской Центр народного творчества, Дудинская центральная библиотека, Таймырский дом народного творчества.

Основная цель обучения – сохранение социальной и интеллектуальной активности людей пожилого возраста посредством организации просветительских и учебных курсов, создание условий для их адаптации в современном обществе.