В Дудинке стартовали мероприятия, посвящённые празднованию 85-летия Таймырского краеведческого музея

6 октября, в первый день большого праздника, гостей ждали увлекательные экскурсии по музею, а также – историческим и достопримечательным местам столицы Таймыра. Гастрономическое шоу «Почувствуй себя таймырцем» помогло не только ближе познакомиться с культурой коренных малочисленных народов, проживающих на нашей территории, но и попробовать Север «на вкус». В программе была представлена национальная кухня арктических этносов и мастер-класс с дегустацией.

Уже сегодня в рамках юбилейных событий в Таймырском краеведческом музее состоится заседание круглого стола V Таймырской музейной интернет-конференции. С докладами выступят исследователи Арктики: историки, этнологи, музееведы, экологи, лингвисты, сотрудники ведущих музеев Красноярского края и не только.

В этот же день для представителей научного сообщества пройдёт эксперт-сессия секции арктических музеев Союза музеев РФ. В повестке - решение актуальных вопросов музееведческой сферы. Участие в работе сессии примут представители научных, культурных и общественных организаций, ведущих музеев Арктической зоны РФ.

Настоящим событием не только для музея, но и для Дудинки станет открытие нового мультимедийного пространства. В 16.15 его презентуют общественности. Гости станут свидетелями культурного чуда: с помощью новых технологий «оживут» картины известного таймырского художника – Бориса Молчанова. Вечером в 18.00 состоится торжественное открытие юбилейных мероприятий.

Пожалуй, самое долгожданное, яркое и красочное событие - фестиваль «Под одним небом. Полное погружение» - пройдет в экспозиции музея 8 октября в 16.00. Гостям представят культуру народов, проживающих на Таймыре и за его пределами. Вход бесплатный, но количество мест ограниченно. Участники фестиваля проведут с посетителями обряды, национальные игры, мастер-классы, угостят национальными блюдами. Во время работы площадок будет работать беспроигрышная лотерея, говорят в музее. В 18.30 состоится вручение призов. На праздник приглашены все желающие.