В Дудинке в Енисее утонул 14-летний подросток

По сообщению ведомства, днём 23 июня в Дудинке на берегу Енисея отдыхала компания из четырёх подростков: двух девушек и двух юношей, все - одноклассники. В месте, где находились подростки, располагается стихийный пляж, знаки «Купание запрещено!» отсутствуют. Во время купания подросток и одна из девочек начали тонуть, двое других детей стали их спасать. Девочку удалось спасти, а парень скрылся под водой. Дети не смогли его обнаружить. Семья утонувшего мальчика не состояла на учете в органах системы профилактики.

На место происшествия прибыл прокурор Таймырского района Сергей Трофимов. В настоящее время ведутся поиски тела подростка в предполагаемом месте его гибели. Следственный комитет и прокуратура Таймыра проводят проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.