В Дудинку из Красноярска отправился первый в этом году теплоход

Из Дудинки в краевую столицу рейс запланирован на 20 июня. На этом направлении работают два судна – «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов», каждый вмещает 250 человек.

Теплоход «С. Гуменюк» будет курсировать между островной и материковой частью городского поселения Диксон, в 2020-м запланировано 164 рейса. Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» будут перевозить пассажиров по направлениям Дудинка–Усть-Порт–Караул–Носок–Байкаловск–Воронцово–Дудинка. Первый рейс стартовал 10 июня. Общее количество пассажирских перевозок на реке Енисей в караульском направлении в этом году составит 53.

В сельском поселении Хатанга будут ходить два судна: т/х «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест. В этом году они выполнят 29 рейсов в северном и южном направлениях.

Все рейсы будут выполняться при строгом соблюдении превентивных мер, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пассажиры смогут подняться на борт только при наличии средств индивидуальной защиты. А после каждого рейса водный транспорт будут полностью дезинфицировать.

Напомним, пассажирские перевозки субсидируют в рамках муниципальной целевой программы по доступности транспортных услуг за счёт средств районного бюджета. В 2020 году на эти цели потратят почти 34 млн рублей, что на 22% больше, чем в прошлом.