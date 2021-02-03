В Дудинку поступили первые 400 доз вакцины против коронавирусной инфекции для 200 человек

Препарат называется «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), он создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и предназначен для иммунизации против коронавирусной инфекции взрослого населения с 18 лет. Есть противопоказания для детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин, людей с острыми и хроническими соматическими заболеваниями, с тяжёлыми аллергическими реакциями.

Списки на вакцинацию в Дудинке уже составлены, в них традиционно — медики, представители образования и другие рекомендованные к первоочередности категории граждане. Для иммунизации таймырцы могут записаться через единый портал «Госуслуги», позвонив в колл-центр Таймырской межрайонной больницы, у лечащего врача или в регистратуре поликлиники. При заполнении анкеты и бланка добровольного согласия на иммунизацию при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В поликлинике расположение кабинета иммунизации указано стрелками, здесь же расположена стойка с информацией и бланками анкет согласия на проведение процедуры. Для рационального использования препарата, к моменту вакцинации медики собирают группу из пяти человек, поскольку в одном объёме хранения находится пять доз вакцины.

После вакцинации человек какое-то время ещё находится под наблюдением врача, а также ведёт дневник, данные которого заносятся в единый регистр сайта госуслуг. Если гражданин на сайте не зарегистрирован, его данные на портал будет заносить медицинский работник после регулярного опроса. Дневник наблюдений должен будет вестись в течение 21 дня до следующей вакцинации. К настоящему моменту в Дудинке желающих вакцинироваться записалось через сайт госуслуг уже на несколько полных дней приёма.

По словам заведующей эпидемиологическим отделением Таймырской межрайонной больницы Елены Горченевой, вопрос по иммунизации от COVID-19 кочевого населения будет решаться ближе к весне. Если будет принято решение проводить традиционный День оленевода, то на празднике можно будет вакцинировать кочевых жителей Таймыра. Механизм вакцинации ещё разрабатывается в связи с получением точных данных по населению и местам проведения. Медики Таймыра заказали для этих целей 1450 доз. Для посёлков и тундровиков медики ожидают вакцину «ЭпиВак-Корона», созданную ООО «Вектор» в противочумном институте Новосибирска. Она имеет другие условия хранения, благодаря которым препарат намного легче будет доставить в таймырскую глубинку.