В Дудинку прибыл отряд кораблей Северного флота

Возглавляет отряд большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», за ним следует большой десантный корабль «Иван Грен», на борту которого развёрнута агитационная акция Министерства обороны России «Сила в Правде». Цель акции – поддержка военнослужащих, героически и достойно выполняющих воинский долг в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине.

В ходе состоявшегося в морском порту Дудинки митинга североморцев приветствовали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, глава Норильска Дмитрий Карасев, глава города Дудинка Юрий Гурин и другие официальные лица.

Дмитрий Карасев в своём обращении к морякам отметил, что прибытие отряда кораблей Северного флота на Таймыр стало доброй традицией: «Жителей Дудинки и Норильска ожидает насыщенная культурная и спортивная программа, а также патриотические мероприятия, которые, я уверен, пройдут под знаком любви и гордости за нашу страну. Неподдельный интерес к морской службе снова соберёт на военных судах сотни гостей самого разного возраста. В радостном ожидании юнармейцы и те ребята, которые вступят в ряды движения при вашем участии. Благодарю вас за то, что вы собственным примером помогаете воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, готовность твёрдо отстаивать интересы Родины и желание быть достойными гражданами своей страны».

В Дудинке гостей встречали хлебом-солью и традиционными таймырскими угощениями.

Перед моряками выступили представители пяти коренных народов Таймыра — долганы, ненцы, нганасаны, энцы и эвенки, а также артисты ансамбля «Оганер» и учащиеся Детской школы искусств имени Бориса Молчанова.

Вместе с экипажем корабля «Адмирал Левченко» в столицу Таймыра вернулись учащиеся дудинской школы № 3 и норильской школы № 8, которые поднялись на борт вблизи посёлка Диксон. Во время перехода юнги и юнармейцы изучили устройство корабля, попробовали себя в различных военно-морских специальностях и были приняты в моряки–противолодочники.

Акция «Сила в Правде» стартовала на главной базе Северного флота — в Североморске в День государственного флага России. Затем большой десантный корабль «Иван Грен» посетил Кандалакшу, Архангельск и Мурманск. Там на его борту побывали более 28 тысяч северян.

Ранее в районах, близких к трассе Северного морского пути, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» принял участие в ряде учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организацию обороны арктических островных территорий. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице–адмирала Олега Голубева