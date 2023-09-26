В Дудинский порт вновь причалят корабли Северного флота

29 сентября в столицу Таймыра традиционно прибудут корабли Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

Моряки успеют провести турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов», в котором встретятся с местной хоккейной командой, и военно-патриотические игры «Арктика-2023». Также норильчан ждут: выступление артистов ансамбля песни и пляски Северного флота, открытие и проведение «Школы юных исследователей», высадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», товарищеские встречи по футболу, волейболу и кёрлингу, посвящение ребят в ряды юнармейцев на военных кораблях, проведение митинга у памятника воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и многое другое.

Кроме того, жители и гости Таймыра по сложившейся традиции смогут посетить прибывшие корабли.