В «Фаблабе» прошло профориентационное мероприятие для старшеклассников

Об этом норильские школьники спросили у представителей компании на встрече в «Фаблабе». В лаборатории научно-технического творчества прошло профориентационное мероприятие, участниками которого стали ученики старших классов. Ребята планируют своё будущее в компании «Норникель», нацелены на профессиональные успехи и продвижение по карьерной лестнице. Сейчас им предстоит сделать выбор, практически определяющий их судьбу, — на кого пойти учиться. Благодаря общению с представителями Заполярного филиала «Норникеля» молодые люди стали ближе к конкретному решению.

Заполярный филиал — ключевая производственная площадка дивизионов «Норникеля» — сегодня нуждается в высококлассных технических специалистах с высшим образованием. Обусловлено это новыми инновационными проектами и увеличением объёмов производства, отметил Олег Исаев, руководитель направления отдела адаптации и планирования карьеры управления по персоналу и социальной политики ЗФ «Норникеля».

«Подготовкой персонала для Заполярного филиала занимаются Норильский государственный индустриальный институт, Политехнический колледж, Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. Благодаря им частично удовлетворяется потребность в кадрах. Наиболее востребованными являются профессии горно-металлургического комплекса, сферы IT, а также специалисты, обслуживающие оборудование», — пояснил Олег Исаев.

Он также добавил, что «Норникель» оказывает содействие учебным заведениям, выделяет средства на закупку оборудования, чтобы они шли в ногу со временем и могли обеспечить качественную подготовку молодых специалистов.

Особое внимание Олег Исаев уделил корпоративным программам привлечения молодёжи «Студенческие строительные отряды», «Профессиональный старт» и лидерской программе «Первая Арктическая». Первая из них предполагает трудоустройство студентов в летний период, знакомство с производственными объектами, предприятиями, коллективами.

«В дальнейшем ребята могут участвовать в программе «Профессиональный старт», — продолжает Олег Исаев. — Это программа для студентов старших курсов технических специальностей. На период практики с ними заключаются срочные трудовые договоры, и они становятся полноправными работниками компании. При этом за каждым закрепляется наставник. В дальнейшем тот, кто прошёл производственную и преддипломную практику, успешно завершил обучение в вузе, по условиям договора о целевой подготовке трудоустраивается в компанию».

В лидерской программе «Первая Арктическая» могут участвовать как выпускники профильных вузов, так и молодые специалисты с опытом работы до трёх лет. Её цель — поиск перспективных молодых руководителей. После отборочных испытаний участники программы в течение двух с половиной лет изучают бизнес-процессы производственных подразделений и смежных функциональных управлений; получают поддержку наставников из числа топ-менеджеров «Норникеля», а уже по результатам программы — оценки, в соответствии с которыми принимается решение о возможном назначении на руководящую позицию.

О том, как работает программа «Первая Арктическая» рассказал её участник Антон Харин: «Когда я выбирал будущую профессию, рассуждал так: «Я живу в России — сырьевой стране. Её экономика строится на продаже собственных ресурсов, поэтому здесь востребованы специалисты нефтяной и горнодобывающей отраслей». Я окончил Уральский государственный горный университет по специальности «подземная разработка». Благодаря программе «Норникеля» сначала трудился горным мастером, потом участвовал в реализации IT-проектов — мы разворачивали центры планирования на рудниках «Скалистый», «Таймырский», «Маяк». Затем работал в департаменте совершенствования деятельности непосредственно с цифровой лабораторией, которая изготавливает промышленные экзоскелеты, занимается дронами. И вот сейчас я — главный специалист в департаменте инвестиционного анализа и контроля. Хотя и не имею экономического образования».

Антон Харин говорит, что в наше время на первый план выходят так называемые гибкие навыки, например, коммуникативные навыки, критическое мышление и умение ставить всё под сомнение, системное мышление и многие другие. Именно такие неспециализированные, надпрофессиональные навыки, не связанные с конкретной предметной областью, отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность.

Участникам встречи порекомендовали наряду с основной технической специальностью осваивать смежные профессии и получать дополнительные компетенции. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда. И в этом случае помочь может «Фаблаб–Норильск». Используя технические возможности лаборатории, можноо реализовать практически любой проект. Кроме того, здесь проводятся курсы 3D-моделирования, векторной графики, веб-дизайна, машинного обучения, проектирования, а также различные творческие мастер-классы и занятия по программированию микроконтроллеров Arduino.

На встрече старшеклассники также познакомились со специалистами «Фаблаба», расспросили их о возможностях лаборатории и реализованных проектах.

Подробнее о деятельности лаборатории можно узнать в социальных сетях: facebook.com/fablab.norilsk и instagram.com/fablab.norilsk.