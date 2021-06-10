В Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены изменения

Согласно нововведениям, теперь в кадастр недвижимости вносятся сведения о том, что дом, в котором располагается квартира, признан аварийным и подлежит сносу либо реконструкции. А также данные о том, что квартира не пригодна для проживания.

Кроме того, откорректирована ст. 32 Закона «О государственной регистрации недвижимости», которая регламентировала правила направления документов, необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо квартира не пригодна для проживания, то данные сведения в органы регистрации должны передать органы государственной власти и органы местного самоуправления.