В Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены изменения
В Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены изменения
Как сообщает прокуратора Норильска, Федеральным законом от 26.05.2021 № 148-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данные нововведения вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
Согласно нововведениям, теперь в кадастр недвижимости вносятся сведения о том, что дом, в котором располагается квартира, признан аварийным и подлежит сносу либо реконструкции. А также данные о том, что квартира не пригодна для проживания.
Кроме того, откорректирована ст. 32 Закона «О государственной регистрации недвижимости», которая регламентировала правила направления документов, необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо квартира не пригодна для проживания, то данные сведения в органы регистрации должны передать органы государственной власти и органы местного самоуправления.