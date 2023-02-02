МАУ ИЦ «Норильские новости»

В феврале россиян ждут длинные выходные

В феврале россиян ждут длинные выходные

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В феврале россиян ждут длинные выходные

Во время празднования Дня защитника Отечества выходные продлятся целых четыре дня.

В феврале россиян ждут длинные выходные

Как сообщили Минтруде РФ, в этом году праздничный день — День защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, выпадает на четверг. А на пятницу, 24 февраля, перенесли выходной день с новогодних каникул — воскресенья, 1 января. С учётом последующих субботы и воскресенья получилось четыре выходных дня подряд.

Согласно трудовому законодательству, 22 февраля, в предпраздничный день, рабочее время будет сокращено на один час.

Фото из открытых источников
2 февраля в 16:27 420
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