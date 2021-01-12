В феврале россиянам предстоит преодолеть шестидневную рабочую неделю

Праздник укоротит до трёх дней рабочую неделю, которая приходится на период с 22 по 27 февраля, и в итоге работать предстоит 24, 25 и 26 февраля. По информации Роструда рабочий день 22 февраля будет перенесён на субботу, 20 февраля. Таким образом, с 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.

Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, а в общей сложности в этом году набирается 30 праздничных дней.