В финал регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» прошёл педагог дополнительного образования из Норильска

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» - это площадка для профессионального и личностного роста педагогов, развития системы допобразования в регионах.

По образованию наша героиня - учитель биологии и химии. 11 лет отработала она в этой профессии. Однажды получилось так, что для требуемой нагрузки ей не хватило «часов». Коллеги посоветовали вести дополнительно занятия в студии «Перемена». Можно сказать, что с этого момента и началась карьера Юлии Сумишевской в журналистике.

«Тогда «Переменой» руководил Геннадий Александрович Ратанов, и именно он предложил мне перейти к ним на полную ставку педагога дополнительного образования по направлению «журналистика», - делится Юлия Владимировна.

Она нисколько не жалеет о своём решении. За 16 лет работы на телестудии наша финалистка приобрела огромный опыт, благодаря которому и была выбрана для участия в конкурсе «Сердце отдаю детям».

Первый этап конкурса проходил в онлайн-режиме. Конкурсантам нужно было представить образовательную программу, по которой они ведут занятия, и пройти тестирование.

«Второй этап был более творческим. От нас требовалось отснять занятие длительностью в полчаса, рассказать, по каким методикам мы занимаемся, в чём их уникальность, что нового даём детям. Кроме того, нужно было подготовить видеовизитку с информацией о себе. Естественно, и здесь нужно было проявить фантазию и креативность», - рассказывает конкурсантка.

По итогам выполнения всех заданий Юлия Сумишевская прошла в финал регионального этапа, который стартовал 4 августа. «Финал включает в себя три основных конкурсных состязания: педагогическое многоборье, 4К и дополнительное образование в меняющейся реальности, -поясняет Юлия. - При выполнении групповых заданий участникам требуется проявить умение защищать свою точку зрения, продемонстрировать ораторские навыки, способность сплотить вокруг себя людей и принимать решения в нестандартных ситуациях. Что касается индивидуальных занятий, например в педагогическом многоборье, каждому участнику нужно определить те педагогические ценности, которые важны для него и которые он использует в работе. Причём любой кейс предполагает решение задач нестандартным способом».

«Все финалисты - специалисты своего дела, грамотные, творческие, креативно мыслящие люди, у всех, я считаю, есть шансы на победу», - подытожила Юлия Владимировна.

Стоит отметить, что наша конкурсантка является обладателем звания «Лучший педагог года» по итогам национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 2014-2015 гг. и внесена в список «100 лучших учителей России». Она имеет медали за вклад в развитие образования, внесена в Международную энциклопедию «Лучшие в образовании», отмечена благодарственными письмами Законодательного собрания Красноярского края, главы Норильска. Награждена дипломами победителя и призёра профессиональных конкурсов различного уровня, является лауреатом Международной академии развития образования «Информационный электронный фотокаталог» «Лучшие педагоги России», обладатель серебряной медали Всероссийского конкурса «Мир молодости» и других наград. При таком богатом послужном списке мы не сомневаемся в очередной победе Юлии Владимировны.

По итогам испытаний эксперты определят абсолютного победителя, победителей и призёров в каждой номинации. Для них предусмотрены денежные премии: абсолютный победитель получит 100 тыс. рублей, победители в номинациях - 80 тыс. рублей.

По итогам финала регионального этапа станут известны кандидаты, которые примут участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства.