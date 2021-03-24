МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе поднялся сильный ветер

В городе поднялся сильный ветер

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В городе поднялся сильный ветер

В городе поднялся сильный ветер

Синоптики обещают порывы ветра до 23 м/с. В связи с ухудшением погодных условий по решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введён временный запрет на движение автотранспорта категорий В и С. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов осуществляется по расписанию.

Для учащихся второй смены во всех районах города объявлена актировка с 1 по 11 класс.

Температура воздуха сегодня -10...-15°С, временами снег, метель, видимость — 1–2 км.

Фото Денис Кожевников
24 марта в 13:53 280
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