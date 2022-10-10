В городе полным ходом идёт приёмка квартир для детей-сирот

В этом году на ремонт жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено порядка 23 млн рублей. По словам заместителя директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Шульгиной, в июне город заключил два муниципальных контракта. Подрядчики приступили к работе и в настоящее время уже передают первые из отремонтированных квартир.

— Для ремонта были разработаны специальные требования, касающиеся видов отделки, стройматериалов и даже цветовой гаммы. В жилых помещениях выполняется общестроительный ремонт, электромонтажные работы (замена розеток, электропроводки, счётчиков), замена сантехники, дверей, окон. Отделка предусматривает натяжные потолки, линолеум на утеплённой основе, обои светлых тонов. Думаю, качество ремонта порадует новых квартиросъёмщиков, — пояснила Татьяна Шульгина.

Принимает работы специально созданная комиссия. В неё входит представитель заказчика (МКУ «УЖКХ»), подрядчика, отдела опеки и попечительства, муниципального жилищного контроля. Так как ремонт проводится в муниципальных квартирах, которые после будут выведены в специальный фонд и предоставлены детям, качество работ проверяют также представители управления жилфонда.

Кирилл Демидов, начальник управления жилищного фонда администрации города Норильск, рассказал, как проходит процесс передачи квартир будущим владельцам: «Жильё будет предоставляться детям-сиротам, состоящим на учёте, в порядке очерёдности, с которой они обращались в управление жилфонда для получения квартиры».

Передача ключей собственникам начнётся после того, как комиссия примет все квартиры.