В городе продолжается работа с владельцами грузового транспорта

Так, межведомственная группа зафиксировала шесть административных нарушений и составила три протокола. Как сообщает государственный инспектор отделения технического надзора Норильского ОГИБДД ОМВД Ленар Ягудин, за движение на грузовом транспорте в жилой зоне, нарушителей привлекли к ответственности за нарушение требований п. 17.2 ПДД РФ.

также постановления были составлены в отношении водителей по ст. 12.28 в ч. 1 КоАП РФ за парковку большегрузов в жилых дворах. За это им будет назначен административный штраф в размере 1500 рублей.

«Если водителя, нарушившего правила стоянки, нет на месте, составляются информационные письма, которые направляются по его месту работы. Как правило, с нарушителями проводятся профилактические беседы, после чего выносится постановление о нарушении согласно КоАП РФ», — подчёркивает Ленар Ягудин.

За повторное правонарушение штраф увеличивается в двукратном размере и к процессу будут привлекаться юридические лица.

Самое большое количество нарушений выявлено на улицах Хантайской и Лауреатов, проезде Молодёжном.

«На сегодняшний день по-прежнему поступают жалобы и коллективные обращения жителей города на несанкционированную парковку и стоянку большегрузов в жилых зонах и дворовых территориях. Поэтому администрацией города совместно с отделом МВД по городу Норильску разработан график проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению данного вида правонарушений», — рассказал Олег Тимченко, начальник управления по правопорядку администрации города Норильска.

В целях профилактики данные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками ГИБДД еженедельно.

«Администрацией Норильска специально организовано три стояночных места для большегрузного транспорта: 4-й километр автодороги Норильск — Алыкель — пост «Купец», 24-й километр автодороги Норильск — Алыкель — для района Кайеркан и площадка в районе Талнахской обогатительной фабрики — для Талнаха», — сообщил Олег Тимченко и добавил, что о наличии специальных парковочных мест для большегрузов говорится постоянно, но почему-то водители и собственники пренебрегают данными стоянками, оставляя транспорт около жилых зон.

В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры на приобретение специальных технических средств фотовидеофиксации «Паркон-А».

Устройства будут устанавливаться на автомобили и автоматически фиксировать дорожные знаки и местоположение правонарушителей, после чего информация будет передаваться в регион для принятия соответствующих мер.