В городе продолжают следить за соблюдением масочного режима

Во вторник на автовокзале Центрального района прошёл традиционный еженедельный рейд межведомственной группы. Под проверку попали семь автобусов, с норильчанами провели разъяснительную беседу. Представители полиции, Роспотребнадзора и администрации города ещё раз напомнили пассажирам о важности ношения маски в общественных местах и транспорте. А экипажу автобуса — об обязательной обработке салона и наличии дезинфицирующих средств для рук.

В случае нарушения масочного режима на граждан составляется протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ.