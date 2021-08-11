В городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режима

Под проверку попали семь автобусов. Межведомственная группа обращала внимание не только на пассажиров, но и на экипаж автобуса. Во время проверки был составлен один протокол за несоблюдение ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Всего за время пандемии было проведено 73 межведомственных рейда. А в этом году - 47 рейдов.

Стоит отметить, что во всех автобусах НПОПАТ пассажиров регулярно оповещают о мерах безопасности с помощью автоинформатора. Кроме того, по решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Норильске на автовокзале Центрального района горожан также регулярно предупреждают о необходимости соблюдения масочного режима.