МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режима

В городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режима

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В городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режима

Вчера сотрудники отдела транспорта управления городского хозяйства, Норильского ОМВД и Роспотребнадзора в час пик проверили, насколько ответственно норильчане относятся к масочному режиму.

В городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режимаВ городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режимаВ городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режимаВ городе продолжаются профилактические межведомственные рейды по соблюдению масочного режима

Под проверку попали семь автобусов. Межведомственная группа обращала внимание не только на пассажиров, но и на экипаж автобуса. Во время проверки был составлен один протокол за несоблюдение ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Всего за время пандемии было проведено 73 межведомственных рейда. А в этом году - 47 рейдов.

Стоит отметить, что во всех автобусах НПОПАТ пассажиров регулярно оповещают о мерах безопасности с помощью автоинформатора. Кроме того, по решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Норильске на автовокзале Центрального района горожан также регулярно предупреждают о необходимости соблюдения масочного режима.

Фото Владимир Макушкин
11 августа в 15:35 220
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