В городе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

Межведомственная группа продолжает проверять автобусы. Несмотря на то что рейды проходят на постоянной основе, до сих пор попадаются граждане, которые игнорируют ношение защитной маски.

Рейд прошёл 26 декабря, по итогам которого было заведено два протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит административный штраф от одной тысячи до 30 000 рублей; должностным лицам — от 10 000 до 50 000 рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; юридическим лицам — от 100 000 до 300 000 рублей.

Напоминаем, что в регионе действует масочный режим, который обязывает граждан носить маски как в общественных местах, так и в общественном транспорте.