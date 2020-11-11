МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

В городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

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В городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

Сотрудниками администрации города Норильска совместно с полицией было проведено порядка 12 рейдов по соблюдению масочного режима пассажирами, водителями и кондукторами рейсовых автобусов.

В городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режимаВ городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режимаВ городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

Начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Виктор Кузнецов отметил, что сейчас нет никаких препятствий для приобретения масок, они имеются в открытом доступе в аптечных сетях и даже некоторых магазинах.

- Согласно действующей нормативно-правовой базе перевозчик оставляет за собой право прекратить перевозку пассажиров, в случае если пассажиры не соблюдают требования указа губернатора, - добавил он.

10 ноября на территории Норильского автовокзала проведена проверка, в ходе которой было выявлено несколько нарушителей. На первый раз им вынесли устные предупреждения о необходимости соблюдения масочного режима. Однако не обошлось и без протокола. Он был составлен на водителя автобуса, следующего по маршруту номер два. Шофёр объяснил отсутствие маски тем, что страдает от аллергии, к тому же изолирован от пассажиров в своей кабине.

Всего с начала проведения рейдовых мероприятий составлено 208 административных протоколов, которые уже направлены в суды.

- У нас сейчас проводятся ежедневные мероприятия по статье 26 примечание 1, в связи с чем люди привлекаются к административной ответственности за нарушение режима, установленного губернатором Красноярского края, главным санитарным врачом, - поделился Алексей Левин, участковый уполномоченный полиции по городу Норильску.

- Наша задача — привлечь людей к административной ответственности и также провести профилактические мероприятия, чтобы люди понимали, к чему может привести их несоблюдение, - добавил полицейский.

Напомним, что по указу губернатора Красноярского края Александра Усса, в Норильске до сих пор действует обязательный масочный режим.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
11 ноября в 11:35 140
РейдМасочный режим
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