В городе прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

Начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Виктор Кузнецов отметил, что сейчас нет никаких препятствий для приобретения масок, они имеются в открытом доступе в аптечных сетях и даже некоторых магазинах.

- Согласно действующей нормативно-правовой базе перевозчик оставляет за собой право прекратить перевозку пассажиров, в случае если пассажиры не соблюдают требования указа губернатора, - добавил он.

10 ноября на территории Норильского автовокзала проведена проверка, в ходе которой было выявлено несколько нарушителей. На первый раз им вынесли устные предупреждения о необходимости соблюдения масочного режима. Однако не обошлось и без протокола. Он был составлен на водителя автобуса, следующего по маршруту номер два. Шофёр объяснил отсутствие маски тем, что страдает от аллергии, к тому же изолирован от пассажиров в своей кабине.

Всего с начала проведения рейдовых мероприятий составлено 208 административных протоколов, которые уже направлены в суды.

- У нас сейчас проводятся ежедневные мероприятия по статье 26 примечание 1, в связи с чем люди привлекаются к административной ответственности за нарушение режима, установленного губернатором Красноярского края, главным санитарным врачом, - поделился Алексей Левин, участковый уполномоченный полиции по городу Норильску.

- Наша задача — привлечь людей к административной ответственности и также провести профилактические мероприятия, чтобы люди понимали, к чему может привести их несоблюдение, - добавил полицейский.

Напомним, что по указу губернатора Красноярского края Александра Усса, в Норильске до сих пор действует обязательный масочный режим.