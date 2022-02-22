МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерации

В городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерации

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В городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерации

Спикером выступил автор курса «Школа городских модераторов» Святослав Мурунов, основатель и идеолог Центра прикладной урбанистики, создатель сети общественных культурных центров в России, преподаватель МГУ им. Ломоносова и Высшей школы экономики, эксперт по городским сообществам, социальному проектированию, сетевым моделям и перезагрузке постсоветского города, автор методологии «Сетевая модель города» и Карты городских сообществ.

В городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерацииВ городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерацииВ городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерации

Главная задача «Школы городских модераторов» — научить людей грамотно выстраивать городской диалог. Сделать так, чтобы все заинтересованные стороны смогли встречаться и высказывать своё мнение, вырабатывать совместные решения, а также распределить ответственность за их реализацию. Во время интенсива слушатели освоили семь этапов модерации, познакомились с 30 инструментами этой технологии и попробовали себя в роли модераторов. Каждый день интенсива заканчивался публичной лекцией: Святослав Мурунов представил собственное определение культурного кода, раскрыл тонкости технологии вовлечения, а во время разговора о творческой экономике рассказал, кто такие генераторы и зачем нужны проблематизаторы.

Далее участников интенсива ждут практические испытания. Под кураторством спикера слушатели попробуют модерировать встречи, воршкопы, дискуссии и другие события. По итогам образовательного курса в Норильске должна появиться группа горожан, обладающая технологией городской модерации, и способная наладить системную коммуникацию без манипуляций и имитаций.

Д

22 февраля в 10:44 580
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