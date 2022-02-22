В городе прошёл трёхдневный интенсив, на котором норильчане освоили технологии городской модерации

Главная задача «Школы городских модераторов» — научить людей грамотно выстраивать городской диалог. Сделать так, чтобы все заинтересованные стороны смогли встречаться и высказывать своё мнение, вырабатывать совместные решения, а также распределить ответственность за их реализацию. Во время интенсива слушатели освоили семь этапов модерации, познакомились с 30 инструментами этой технологии и попробовали себя в роли модераторов. Каждый день интенсива заканчивался публичной лекцией: Святослав Мурунов представил собственное определение культурного кода, раскрыл тонкости технологии вовлечения, а во время разговора о творческой экономике рассказал, кто такие генераторы и зачем нужны проблематизаторы.

Далее участников интенсива ждут практические испытания. Под кураторством спикера слушатели попробуют модерировать встречи, воршкопы, дискуссии и другие события. По итогам образовательного курса в Норильске должна появиться группа горожан, обладающая технологией городской модерации, и способная наладить системную коммуникацию без манипуляций и имитаций.

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