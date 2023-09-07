В городской администрации обсудили дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан

Так, изменения коснутся льготных поездок для школьников из Талнаха и Кайеркана, которые обучаются в Центральном районе. Количество поездок увеличится с 50 до 75 в месяц. Данные корректировки будут внесены по многочисленным обращениям учащихся и их родителей в администрацию.

Кроме того, с начала следующего года родители новорождённых будут получать подарочные наборы. В него будут входить предметы, необходимые младенцу в первый год жизни, а также памятную медаль «Рождённому в Норильске». По статистике ежегодно в Норильске рождаются около двух тысяч малышей. Именно на такое количество новорождённых будут запланированы бюджетные средства. Но депутаты заверили, что, если цифра будет выше, без подарка не останется ни один родившийся ребёнок — финансирование оперативно скорректируют.

Указанные изменения получили единогласное одобрение членов комиссии. Окончательное решение по данным вопросам будет принято на сентябрьской сессии.