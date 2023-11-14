В городской администрации обсудили меры защиты территорий и населения при сходе лавины

Начальник управления ГО и ЧС администрации города Игорь Большаков указал на необходимость продолжить работу по освобождению земель, земельных участков и строений, расположенных в границах указанных лавиноопасных территорий.

По его словам, в кратчайшие сроки совместно с местным ОМВД и отделом по координации деятельности подразделений ВНГ по Норильску, краевым управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ нужно проработать вопрос о включении в маршруты патрулирования наружных нарядов полиции и групп задержания вневедомственной охраны территории лавиноопасных участков.

По итогам заседания КЧС были приняты дополнительные меры в лавиноопасном районе:

– отключение электроснабжения строений (объектов), находящихся в границах лавиноопасных территорий;

– информирование норильчан в СМИ и на официальном сайте администрации города об ограничении доступа населения на территорию, где может возникнуть чрезвычайная ситуация.

«Знаю, что вопрос функционирования горнолыжного комплекса и других популярных туристических мест в этой зоне волнует многих норильчан и гостей нашего города. Необходимая работа в этом направлении сейчас ведётся профильными структурами. Приоритетом остаётся безопасность людей. Убедительно прошу вас при получении СМС-оповещений, предупреждений об угрозе схода лавины в канале или на сайте администрации не посещать эти участки», – отметил глава Норильска в своём Telegram-канале.