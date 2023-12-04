В городской администрации обсудили проблему кадрового дефицита в сфере ЖКХ

По оценке специалистов, в сфере ЖКХ наиболее заметна острая потребность в квалифицированных кадрах на разных уровнях – как простых рабочих специальностей со средним профессиональным образованием, так и в компетентных технических специалистах, инженерах и управленцах с высшим профессиональным образованием. И особенно эта проблема характерна для северной группы районов из-за удалённости территорий, сурового климата и, соответственно, тяжёлых условий труда.

По данным краевого агентства труда и занятости населения, в целом в регионе потребность в работниках сферы ЖКХ сегодня составляет почти 2,5 тысячи человек, из них вакантны 53 руководящих должности, требуются 215 человек на инженерно-технические и свыше 2 тысяч – на рабочие специальности. Это очень серьёзная потребность.

Для поиска решений кадровой проблемы в крае создана межведомственная рабочая группа, куда вошли региональные объединения работодателей, отраслевые предприятия, образовательные учреждения. Рабочая группа отслеживает потребность, формирует предложения по вопросам кадрового обеспечения сферы ЖКХ и энергетики края.

В ходе выездного заседания рабочей группы органам местного самоуправления севера края предложено совместно с управляющими и ресурсоснабжающими организациями создать подобные рабочие группы, чтобы оперативно решать кадровые проблемы на местах.

«Мы предложили руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций подумать о целевом обучении специалистов и заключить соответствующие договоры с учреждениями среднего и высшего профессионального образования. Также нужно рассказывать о себе – проводить презентации деятельности предприятия, говорить о гарантируемых преимуществах при трудоустройстве, приглашать студентов на прохождение практики с последующим трудоустройством. Решение проблемы дефицита кадров – дело рук в том числе и самих работодателей: нужно предлагать достойные условия, несмотря на все существующие особенности северных территорий», – резюмировал заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.