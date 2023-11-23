В городской администрации обсудили проект муниципальной программы «Молодёжь в XXI веке» на 2024 год

Эти средства в том числе направят на:

– вовлечение молодёжи в социальную практику;

– патриотическое воспитание молодёжи;

– профилактику наркомании;

– поддержку социально ориентированных НКО (СОНКО).

Создавать оптимальные условия для реализации молодёжных проектов в Норильске будут с помощью организации различных мероприятий с участием молодых людей, в том числе выездных, чтобы ребята могли обменяться опытом и продемонстрировать свои навыки со сверстниками из других городов.

Также продолжится выплата стипендий студентам-отличникам и лауреатам Молодёжной премий главы города Норильска.

В следующем году для молодёжи города проведут традиционные и востребованные проекты «Заполярный щит» и Арктический норильский молодёжный форум.

2 млн рублей в 2024 году направят на поддержку СОНКО – их реализуют на конкурсной основе, предоставив общественникам-победителям гранты на реализацию проектов.

Добавим, что в следующем году будет продолжена работа круглосуточного телефона доверия – средства на это в программе предусмотрены.

Предложенный проект программы «Молодёжь в XXI веке» депутаты согласовали.