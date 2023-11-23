В городской администрации обсудили проект муниципальной программы «Молодёжь в XXI веке» на 2024 год
В городской администрации обсудили проект муниципальной программы «Молодёжь в XXI веке» на 2024 год
Предложенный объём финансирования – более 115 млн рублей, львиная доля которых из местного бюджета (более 108,5 млн рублей).
Эти средства в том числе направят на:
– вовлечение молодёжи в социальную практику;
– патриотическое воспитание молодёжи;
– профилактику наркомании;
– поддержку социально ориентированных НКО (СОНКО).
Создавать оптимальные условия для реализации молодёжных проектов в Норильске будут с помощью организации различных мероприятий с участием молодых людей, в том числе выездных, чтобы ребята могли обменяться опытом и продемонстрировать свои навыки со сверстниками из других городов.
Также продолжится выплата стипендий студентам-отличникам и лауреатам Молодёжной премий главы города Норильска.
В следующем году для молодёжи города проведут традиционные и востребованные проекты «Заполярный щит» и Арктический норильский молодёжный форум.
2 млн рублей в 2024 году направят на поддержку СОНКО – их реализуют на конкурсной основе, предоставив общественникам-победителям гранты на реализацию проектов.
Добавим, что в следующем году будет продолжена работа круглосуточного телефона доверия – средства на это в программе предусмотрены.
Предложенный проект программы «Молодёжь в XXI веке» депутаты согласовали.