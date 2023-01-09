В городской администрации обсудили ситуацию с тепловодоснабжением многоквартирных домов

На внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям все ответственные службы доложили, что на данный момент на контроле находится только один адрес — ул. Нансена, 24.

В восстановительных мероприятиях на вводном трубопроводе холодного водоснабжения были задействованы четыре аварийные бригады. Холодное водоснабжение планировалось запустить к 23.00 8 января.

Как рассказал представитель Таймырского ЦГМС - филиала ФГБУ Среднесибирское «СУГМС», низкие температуры на территории Норильска сохранятся в течение ближайших нескольких дней.

Представители всех управляющих компаний города подтвердили сбор информации по показаниям счётчиков от жильцов для последующего перерасчёта.

Вместе с тем жителей первых этажей просят открыть воду на сброс в квартирах для исключения аварийных ситуаций и сохранения сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации от промерзания.

Затраты по расходу энергоресурсов будут компенсированы управляющими, ресурсоснабжающими организациями.

По всем вопросам необходимо обращаться в свои управляющие организации по телефонам:

– «Жилкомсервис - Норильск» – 34-23-02;

– «Заполярный жилищный трест» – 46-23-47;

– «Нордсервис» – 46-63-85;

– «Город» – 42-52-72, 39-56-08 (Кайеркан);

– «Северный управдом» – 39-09-09;

– «Талнахбыт» – 44-50-89, 40-51-12;

– «СеверныйБыт» – 45-52-25;

– отдел оперативного контроля УЖКХ – 43-70-57.