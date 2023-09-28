В городской администрации проанализировали наркоситуацию в Норильске

С отчётом о наркоситуации на территории города, сложившейся за последние восемь месяцев, на заседании выступил врио начальника полиции Норильского ОМВД Василий Кожуховский.

Контроль в сфере незаконного оборота наркотиков в Большом Норильске совместными усилиями осуществляют: местный ОМВД, Таймырский ЛО МВД, Таймырский таможенный пост Красноярской таможни, а также Отдел в Норильске УФСБ РФ по региону. Ведомства проводят досмотр воздушных и водных транспортных средств, поступающих посылок, грузов и автомобилей. Кроме того, на постоянной основе совместно с провайдерами телекоммуникационных систем, предоставляющих интернет-услуги на территории, они проводят мониторинг интернет-сети.

В городе продолжается активное информирование населения через СМИ и социальные сети об ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также о последствиях их употребления.

Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин представил коллегам отчёт о реализации проекта «Лето — это маленькая жизнь», а именно о блоке «Профилактика зависимости от психоактивных веществ». В этом вопросе активную работу управление общего и дошкольного образования проводит совместно с Норильским ОМВД, отделом молодёжной политики администрации города, ОНДиПР по Норильску, ГУ МЧС России по Красноярскому краю и инспекторами ОДН ОМВД России по Норильску. Ответственные службы продолжают работу по обеспечению занятости, отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

По результатам комиссии решено в рамках совместной профилактической работы с привлечением специалистов Молодёжного центра, медицинских работников Красноярского краевого психоневрологического диспансера Норильска организовать проведение общешкольных родительских собраний с демонстрацией видео- и фотоматериалов о последствиях потребления вейпа.