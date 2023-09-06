В городской администрации прошло первое заседание депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению

На обеспечение общественного порядка и безопасности необходимо дополнительно выделить более 30,5 млн рублей. Средства нужны для приобретения цифровой радиосвязи, чтобы обеспечить бесперебойную координацию народных дружинников и представителей правоохранительных органов в период проведения городских массовых мероприятий, а также в связи с подорожанием мобильных регистраторов, и на приобретение униформы дружинникам.

В то же время по ряду позиций муниципальной программы сложилась экономия в результате конкурсных процедур в размере более 38 млн рублей. Дешевле, чем планировалось, для бюджета обошлось создание комплексной системы видеонаблюдения, приведение имущества в технически исправное состояние, изготовление информационных материалов и приобретение металлодетекторов для бюджетных учреждений.

Таким образом, общий объём финансирования программы предлагается снизить на ~7,4 млн рублей. После корректировки он составит более 500 млн рублей.

«Несмотря на то, что в целом финансирование программы снизится, весь объём запланированных мероприятий планируется выполнить. Замечу, что реализация программы уже даёт результаты – количество публичных жалоб на небезопасную обстановку в городе снизилось многократно, есть только единичные жалобы на нарушение общественного порядка. Пока ещё актуальна проблема парковки большегрузного транспорта в неположенных местах, но регулярно проводимые рейды и последующее внедрение автоматической системы «Паркон-А» поможет нам справиться и с этой проблемой», - отметил председатель депутатской комиссии по законности и местному самоуправлению Виктор Таскин.

Отметим, что предлагаемые изменения в программу депутаты согласовали, рекомендовав утвердить сессионным решением новые объёмы финансирования при корректировке бюджета.