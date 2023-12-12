В городской администрации прошло внеплановое заседание депутатской комиссии по социальной политике

В Норильске установят единовременную материальную выплату для граждан, состоящих на учёте в городском военкомате и заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ в период специальной военной операции. Размер единовременной выплаты составит 305 тысяч рублей.

Новая мера поддержки начнёт действовать с 1 января 2024 года и будет предоставляться в беззаявительном порядке, без учёта среднедушевого дохода семьи, на основании реестров, предоставленных военным комиссариатом города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

Члены комиссии по социальной политике поддержали предложенную инициативу. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на завтрашней сессии городского Совета.