В городской администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Начальник управления ГО и ЧС администрации города Игорь Большаков доложил о ходе подготовки к летнему пожароопасному сезону. Он рассказал о разработанном проекте Плана организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города в этом сезоне, о том, что созданы подразделения добровольной пожарной охраны, организована деятельность внештатных инструкторов пожарной профилактики, проведена рабочая встреча с представителями общественной организации «Шторм».

Заслушав доклад, комиссия рекомендовала утвердить разработанный план, создать патрульно-контрольную группу с целью проведения надзорно-профилактической деятельности и пресечения фактов незаконной деятельности, нарушения правил пожарной безопасности в тундровой зоне, выявления виновных лиц и применения в отношении них мер в рамках полномочий. Пожароопасный сезон на территории Норильска установлен с 15 июня по 15 сентября.

Следующим был рассмотрен вопрос массового отдыха на воде. В границах Норильска расположено большое количество водных объектов. Учитывая опыт прошлого года, в целях обеспечения безопасности людей и предупреждения аварийности маломерных судов управлением ГО и ЧС совместно со службой спасения реализуется комплекс превентивных мероприятий. Через ЕДДС города осуществляется незамедлительное информирование населения о неблагоприятных погодных условиях, закрытии водоёмов в связи со штормом, запрете выхода маломерных судов.

Глава города Дмитрий Карасев отметил, что кроме этого администрация направила письмо в адрес начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю с просьбой рассмотреть возможность увеличения в летний период численности инспекторского состава, привлечения норильским участком ГИМС общественных, волонтёрских объединений на для проведения совместных профилактических мероприятий на водных объектах, а также усиления профилактических мероприятий с выездом на водные объекты в период выходных и праздничных дней.

В рамках обсуждения данного вопроса было принято решение утвердить Календарный план мероприятий по предупреждению происшествий и гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании город Норильск на летний период 2022 года.

Кроме того, обсудили вопрос о недопущении пожароопасных ситуаций на полигонах. Комиссия рекомендовала полигонам «Стройбытсервис» и «Байкал-2000» обеспечить неукоснительное соблюдение требований правил противопожарного режима, регулярно проводить мероприятия по увлажнению твёрдых бытовых отходов, заполнение полигонов осуществлять послойным чередованием твёрдых бытовых отходов и инертных негорючих материалов, а также обеспечить проезд инженерной и специальной техники вокруг границ, а в случае обнаружения возгораний незамедлительно принимать меры по локализации очагов возгораний.

Также в частном порядке было рекомендовано полигону «Стройбытсервис» продолжить в круглосуточном режиме работы по ликвидации тления и ежедневно направлять информацию в ЕДДС Норильска, вскрыть тело полигона для установления и ликвидации очагов тления и актуализировать и направить в КЧС города план мероприятий по его ликвидации.