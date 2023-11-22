В городской администрации рассмотрели вопрос перераспределения квот в области образования

По словам и. о. начальника управления по персоналу администрации Норильска Наталии Колдоркиной, в этом году не удалось найти учителя для школы посёлка Снежногорск. В связи с чем эту квоту предлагается перераспределить на приглашение четырёх специалистов в школы Центрального района, Талнаха и Кайеркана. Отметим, что размер подъёмных для специалистов с местом работы в Снежногорске составляет 2 млн рублей, для педагогов остальных районов – 500 тысяч рублей. После этих изменений общее количество квот по отрасли общего и дошкольного образования составит 32 вместо 29.

Кроме того, не смогли найти для Снежногорска и спортивного инструктора (размер «подъёмных» также 2 млн рублей). Эту квоту предлагается перераспределить на привлечение двух специалистов в спортучреждения Большого Норильска с выплатой подъёмных по 500 тысяч рублей каждому работнику. Таким образом, общее количество квот по отрасли спорта изменится с двух до трёх, а экономия средств составит 1 млн рублей.

Не нашлось в этом году и руководителя для снежногорского хореографического кружка (размер подъёмных 2 млн рублей). Эту квоту планируется перераспределить на приглашение врача с выплатой подъёмных в 2 млн рублей. Итоговое количество квот по отрасли здравоохранения в 2023 году составит 34 вместо 33.

С учётом предложенных изменений, согласованных депутатами, общее количество приглашённых в 2023 году дефицитных специалистов составит 84 вместо запланированных 80. Объём финансирования программы превысит 104 млн рублей.