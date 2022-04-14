В Госавтоинспекции дали пояснения по поводу составления европротоколов

В связи с погодными условиями количество мелких ДТП на дорогах Норильска увеличивается. Дорожные полицейские напоминают: чтобы не тратить время на ожидание сотрудников Госавтоинспекции, участники ДТП могут оформить европротокол. Такой вариант предпочтителен, если в результате аварии автомобилю нанесён незначительный вред, он позволяет сэкономить время. Однако, прибегая к данной процедуре, необходимо соблюсти ряд важных условий.

«Водители могут оформить европротокол при наличии следующих обстоятельств: сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей, у водителей имеется страховой полис, а претензий друг к другу они не имеют. Но даже если позднее у них возникнут разногласия, в течение 15 дней водители могут обратиться в ГИБДД для дооформления документов», - пояснила Ксения Салихова, руководитель регионального отделения АО «АльфаСтрахование».

Заполненные бланки участники аварии должны предоставить в страховую компанию в течение трёх дней после происшествия. В нём стороны должны в обязательном порядке указать номера страховых полисов, характер и перечень видимых повреждений автомобилей, обстоятельства ДТП, приложить фотографии с места аварии. Ключевой момент - схема дорожно-транспортного происшествия.

«На схеме необходимо изобразить участок дороги, объекты дорожной сети - светофоры, знаки, направление движения каждого из участников ДТП, место столкновения и, желательно, обозначить привязку к какому-нибудь объекту, допустим, ближайшему зданию», - добавил Александр Камзалаков, заместитель начальника норильского ОГИБДД.

С начала года дорожные полицейские Норильска оформили 418 аварий, из них практически половину - без вызова госавтоинспекторов.