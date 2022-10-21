В Госдуме на круглом столе Комитета по экологии обсудили, как грамотно избавляться от ТКО повышенной опасности

Ежедневный бытовой мусор: картофельные очистки или упаковка из-под пиццы относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). По вывозу и утилизации этого типа мусора система давно отлажена. А вот что и как делать с рядом других отходов до конца неясно даже в крупных городах. В особенности, когда речь заходит о медицинских, строительных и других отходах повышенного класса опасности. Именно об этом и говорили на заседании круглого стола в Государственной Думе.

- Если в системе обращения с ТКО обозначен чёткий вектор развития, создана и совершенствуется нормативно-правовая база, то работа с иными видами отходов по-прежнему связана с преодолением серьёзных препятствий. Одно из них – отсутствие объективной статистики, - сказал председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

На данный момент всё правовое регулирование вывоза и переработки отходов повышенной опасности, по факту, перекладывается на собственников жилья, так как финансируется за счёт увеличения тарифов на ЖКУ.

Считается, что с отходами особого класса опасности в быту люди сталкиваются редко. На самом же деле, это далеко не так. Ртутные лампы, сломанный градусник, даже обычные батарейки, которые со спокойной душой большинство россиян отправляют в мусорные баки, должны утилизироваться особым образом, чтобы не наносить вред природе. Не говоря уже о старых аккумуляторах, где содержится огромное количество свинца и кислоты. Как правило, почти в каждом городе есть небольшие инициативные группы или даже финансируемые администрацией сообщества, которые занимаются сбором опасных для экологии бытовых расходников. А чем дальше от столицы, тем меньше подобных инициатив. По мнению депутатов Государственной Думы и экологов, этого недостаточно. Работа по утилизации подобных материалов должна быть более активной, систематизированной и интегрированной в общекоммунальный процесс, так же как сбор и вывоз обычных ТКО. Сделать это можно двумя нехитрыми способами: подключить управляющие компании к сбору опасных отходов хотя бы путём установки специальных баков или урн на дворовых территориях, а их вывоз и утилизацию поручить региональному оператору.

— Управляющие компании и ТСЖ должны быть наделены полномочиями и ресурсами по организации сбора опасных ТКО, а вот региональные операторы — доставлять до мест утилизации. Но за чей счёт это делать? Возможно, пришла пора массового строительства мини-заводов, которые могли бы в рамках коммерческих программ брать на себя часть финансирования по сбору ТКО всех классов опасности. Особенно это касается Арктики и Сибири. На Ямале и Таймыре вообще необходимы мобильные заводы по переработке твёрдых отходов, — прокомментировал председатель правления фонда «Ресурсный центр «Арктика» Олег Волков.

По итогам круглого стола комитет подготовит протокол с предложениями по каждому из направлений и совместно с ответственными ведомствами наметит план работы.