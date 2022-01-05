В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Он пояснил, что в некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом её эквиваленте — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы людям, появившимся на свет после этой даты.

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», — сказал Хамзаев.

По его словам, количество курящих не только в России, но и в мире ежегодно увеличивается. Так, по данным федерального проекта «Трезвая Россия» в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет.

«Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире и в России в том числе как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций. <...> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы», — добавил депутат.

Хамзаев подчеркнул, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».