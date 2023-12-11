В Госдуме приняли новый закон о заграничных паспортах

Так, согласно документу недействительным паспорт будет считаться в нескольких случаях: при его утере, истечении срока, изменении владельцем личных данных и в случае ухода из жизни владельца.

Данные основания будут распространяться также на служебные и дипломатические загранпаспорта.

Кроме того, паспорт будет считаться недействительным, если гражданин, чьё право выезда за пределы территории РФ ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение. К этой категории также относятся люди, допущенные к особо важной или секретной информации, банкроты, служащие ФСБ и обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовного преступления.