В Госдуме рассказали о мерах поддержки участников СВО и их семей, которые будут действовать в 2023 году

Напомним, согласно указу главы государства «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» всем мобилизованным гражданам присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту.

Вместе с тем им положены и соответствующие льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование и ряд других дополнительных социальных гарантий.

Также участники СВО получают статус ветеранов боевых действий.

Немало среди участников было и добровольцев. Ранее Владимир Путин подписал закон, закрепляющий статус добровольческих формирований. На участников добровольческих формирований будет распространен статус военнослужащих, им будут положены те же выплаты и льготы.

Также в Трудовом кодексе предусмотрены особенности трудового взаимодействия с мобилизованными гражданами. На период мобилизации:

– трудовой договор с мобилизованным не прекращается, а приостанавливается;

– за работником сохраняется место работы.

В Госдуме отметили, что период приостановления действия договора засчитают в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.

За мобилизованными госслужащими также сохранят их должности: период прохождения военной службы будет включён в стаж гражданской службы. На время участия в СВО прохождение службы приостанавливается.

Срок военной службы участников добровольческих подразделений включат в страховой стаж для будущей пенсии.

Для граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.

Выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ. Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории.

Также их освободят от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, и они не будут платить пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Кроме того, в отношении мобилизованных и добровольцев будет приостановлено судопроизводство (это не затронет обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца).

Мобилизованные, добровольцы и члены их семей смогут воспользоваться кредитными каникулами. Речь о кредитах, выданных до дня участия в специальной военной операции или до подписания контракта добровольцем. Воспользоваться услугой можно по любым потребительским займам и кредитам, а также по ипотеке.

Отсрочку предоставят на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Если мобилизованный в это время заболел или получил ранение, льготы продлеваются на срок пребывания в госпитале.

Все долги полностью спишут, если военнослужащий погибнет или получит инвалидность I группы во время СВО.

Кроме того, возможность оформлять кредитные каникулы будут иметь призванные на военную службу предприниматели, которые являются единственными участниками ООО.

Мобилизованные индивидуальные предприниматели и юрлица также смогут передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.