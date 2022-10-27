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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение МРОТ

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение МРОТ

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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение МРОТ

Согласно документу МРОТ должен вырасти на 6,3%. Сегодня в России МРОТ составляет 15 279 рублей.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение МРОТ

Кроме того, законопроектом предлагается изменить порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.

Также в соответствии с поправками при расчёте МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы.

Фото из открытых источников
27 октября в 15:49 270
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