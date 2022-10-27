В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение МРОТ
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который предполагает увеличение МРОТ
Согласно документу МРОТ должен вырасти на 6,3%. Сегодня в России МРОТ составляет 15 279 рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается изменить порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
Также в соответствии с поправками при расчёте МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной заработной платы.