В Госдуму внесли проект закона, согласно которому у должников можно будет забирать загранпаспорта

Речь идёт о гражданах, которые из-за долгов не имеют права покидать страну. После выплаты задолженности судебные приставы вернут им документ.

Специалисты считают, что данная мера будет весьма эффективной, так как только за первое полугодие 2021 года в России было принято более 5,9 миллиона решений об ограничении выезда гражданам. В Красноярском крае за семь месяцев более 190 тысяч человек стали не выездными.

Напомним, что жители Красноярья могут ознакомиться с информацией о наличии долгов на сайте УФССП по Красноярскому краю в разделе "Банк данных исполнительных производств".

Кстати, если дело дошло до вмешательства приставов, то должнику вдобавок к основной сумме долга придётся выплатить ещё и исполнительский сбор в размере 7% от неё.