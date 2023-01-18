В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с «лекарственной наркоманией»

Как сообщают в Госдуме РФ, документ был разработан в рамках реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года. Согласно статистике за последние 10 лет в стране более в чем в 2,5 раза увеличилось число зависимых от новых потенциально опасных психоактивных веществ.

«К сожалению, особенно широко «лекарственная наркомания» распространена в подростковой и молодёжной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества. Зачастую психическая и физическая зависимость от употребления этих препаратов становится основной предпосылкой к переходу на более тяжёлые наркотики и психотропные вещества. Несмотря на то что препараты включены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учёту, на практике нередки случаи их безрецептурного отпуска, что нарушает особый порядок учёта», — прокомментировал Павел Крашенинников, председатель комитетов по госстроительству и законодательству Государственной Думы и Совета Федерации.

Сегодня за нарушение установленных правил предусмотрен штраф для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

В течение последних пяти лет наблюдается существенный рост (более чем на 22%) количества административных правонарушений, предусмотренных КоАП. Именно поэтому законопроектом предлагается дифференцировать административную ответственность за нарушения законодательства об обращении лекарственных средств исходя из степени их общественной опасности, дополнив статью 14.42 КоАП частью 11.

В случае принятия законопроекта штрафы будут увеличены - для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 50 до 100 тысяч рублей, а также юридических от 150 до 200 тысяч рублей.

«При этом при определении видов санкций необходимо руководствоваться принципом соразмерности наказания совершённому правонарушению, исключив факторы избыточной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Для этого проектом не предполагается установление административного приостановления деятельности, поскольку это может негативно сказаться на деятельности аптек, находящихся, например, в сельской местности, а также аптек, имеющих филиальную сеть. Вместе с тем законопроект предусматривает возможность дисквалификации фармацевтических работников и должностных лиц, допустивших указанное правонарушение», — отметил Павел Крашенинников.