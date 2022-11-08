В Госдуму внесли законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев
В Госдуму внесли законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев
С принятием закона добровольцам смогут присваивать статус ветерана боевых действий, а также они смогут получать соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих.
Авторами поправок, которые будут внесены в Федеральный закон «О ветеранах», выступили председатель ГД Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы РФ и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Проектом закона предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции».
Также добровольцы, участвующие в СВО и получившие ранения или увечья, будут наделены статусом инвалида боевых действий.
Действие положений законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, подчеркивается в документе.
«Принятие проекта федерального закона позволит… распространить на них [добровольцев] соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе», — также сказано в пояснительной записке.